محافظ مطروح يوجه بخلق كوادر قادرة على خدمة المجتمع المحلى واستغلال الامكانيات

شهد محافظ مطروح احتفالية لمعرض ختام الأنشطة تم فيها عرض عدد من الطلاب لقصائد وأشعار وطنية وكورال فرقة مديرية التربية والتعليم

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تقديم كافة الدعم للعملية التعليمية لأهمية التعليم والذي يقوم عليه كافة القطاعات التنموية الأخرى،مع الاستغلال الأمثل لمهارات وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم لخلق كوادر قادرة على خدمة المجتمع المحلى واستغلال الإمكانيات والموارد البيئية المتوفرة بالمحافظة.

جاء كلمة المحافظ على هامش تنظيم مديرية التربية والتعليم بمطروح احتفالية لمعرض ختام أنشطة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩_٢٠٢٠.

وحضر الاحتفالية الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والنائب مهدى العمدة والعمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح.

محافظ مطروح يتفقد معرض ختام الأنشطة الطلابية

وشهد محافظ مطروح معرض الأنشطة الطلابية للإدارات التعليمية المشاركة بمنتجات للطلاب في الأنشطة التربوية المختلفة كالتدبير المنزلي والمجال الزراعة والصناعى وغيرها.

وأشاد بجهود وابتكارات الطلاب والمعلمين.

كما شهد محافظ مطروح احتفالية تم فيها عرض عدد من الطلاب لقصائد وأشعار وطنية وكورال فرقة مديرية التربية والتعليم.

وشهد عروضا رياضية كالجمباز وغيرها.

وتابع استعراضا سرديا لتاريخ معركة وادى ماجد وانتصار أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزى في عام 1915.

وأشاد المحافظ بعروض ومهارات الطلاب مع التدريب الجيد لهم.

ووجه بتجميع كافة الأنشطة التى تم عرضها على إسطوانة وتوزيعها على جميع المدارس لتعميم الفكرة وتعريف باقي الطلاب بالأنشطة المختلفة وتعريفهم بأحداث وادى ماجد .

وفي كلمته قال البيلي، إن رجال التعليم يسيرون على سير توجيهات القيادة السياسية باعتبار التعليم أولى الأولويات لتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن معرض الأنشطة الطلابية يواكب احتفالية محافظة مطروح بعيدها القومى.

وأشاد بقرار محافظ مطروح برفع الحواجز الخرسانية من شوراع داخل المحافظة بما ييسر على المواطنين.

وفي نهاية الاحتفالية، أهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح نسخة المصحف الشريف لمحافظ مطروح.

كما حرص المحافظ على التقاط الصور مع جميع الطلاب المشاركين.