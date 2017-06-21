محافظ مطروح يوجه بحل أزمة مياه الصرف بالكيلو 1

معتز محمود

أخذت مشكلة مياه الصرف الصحى بمطروح منحى جديدا بعد امتلاء الخطوط الرئيسية والفرعية بمياه الصرف فى منطقة الكيلو 1 والتى انعكست على الوحدات السكنية بالمنطقة.

وبدوره وجه علاء أبو زيد محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التدخل وحل مشكلة أهالى منطقة الكيلو 1 امام جراج أتوبيس غرب الدلتا من تضرر منازلهم من امتلاء الخطوط الرئيسية والفرعية بمياه الصرف الصحى.

وتأتى تلك المشكلة قبل ايام من عطلة عيد الفطر والتى من المتوقع ان تشهد فيها بعض مناطق المحافظة اقبالا كبيرا لقطاعات من المصطافين من عدة محافظات للاستمتاع بشواطئ مطروح وقضاء إجازتهم بها.

وأكد أبو زيد أولوية مراعاة الحالة الإنسانية لجميع المواطنين مع تقديم الخدمات المناسبة لهم ومد يد العون دائما لذوى الحاجة من الأسرة الفقيرة ومحدودة الدخل.

وأضاف أنه تم صرف إعانات ومساعدات خلال عامين بمبلغ 15 مليون جنيه خارج صندوق الموازنة للمواطنين فى إطار ما تقدمه المحافظة من خدمات وإعانات تلبية لاحتياجات المواطنين ووضع حلول فورية لمشاكلهم، مؤكداً أن ذلك يأتى فى اطار ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف عن أعباء المواطنين.

جاء ذلك خلال عرض مطالب عدد من المواطنين على اللواء علاء أبو زيد، حيث وجه مجلس مدينة مرسى مطروح لعرض موقف منح 3 مواطنين مسنين ثلاثة أكشاك لمساعدتهم نظراً لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة،ومعاينة منزل مواطنة أخرى صدر قرار بإزالة منزلها بالكيلو 3.