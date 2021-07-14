محافظ مطروح يوجه بحصر بيانات المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة لاستغلالها

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية حصر كافة بيانات المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة مطروح للتنسيق بشأن مقترحات استغلالها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط لتحديد الضوابط والاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة لإتاحتها كفرص استثمارية فعلية مع تذليل كافة العقبات والتيسير على المستثمرين الجادين.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بمحافظة مطروح ، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمستشار محمد الصباح المستشار القانونى للمحافظة وبحضور ممثلى الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط ، وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار بالمحافظة ومديري المديريات والإدارات المعنية بمطروح.

ناقش الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من مدن المحافظة وكيفية استغلالها الأمثل لتحقيق العائد الاقتصادى من خلال المشروعات الملائمة وفق المخطط الاستراتيجي والعمرانى لكل منطقة لخلق مزيد من فرص العمل ، مع استغلال الامكانيات والموارد التى تتمتع بها مطروح من مناطق سياحية و صناعية وزراعية وبيئية وغيرها ، وعرض فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة التى يمكن الاستثمار من خلالها.. كما تم عرض موقف عدد من المشروعات الاستثمارية التى قامت اللجنة بمراجعتها من خلال ادارة الاستثمار .

ووجه محافظ مطروح ببحث سبل التيسير على المستثمرين الجادين مع الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات، وتذليل العقبات، مع الإلمام القانونى بجميع القرارات التى من شأنها تيسير وسرعة إنهاء الاجراءات مع الالتزام باشتراطات التعاقد والحفاظ على حق الدولة.

تحقيق التواصل الأسرع بين أعضاء لجنة بحث الفرص الاستثمارية

كما وجه محافظ مطروح بتحقيق التواصل الأسرع بين أعضاء لجنة بحث الفرص الاستثمارية وترويج المشروعات لعرض جدول أعمال اللقاءات وبحثه لتحديد المقترحات و الرأى القانونى قبلها بوقت كافى.