محافظ مطروح يوجه بحصر العاملين بالإدارات التعليمبة للتطعيم بلقاح كورونا

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لكل من وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ورئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية بسرعة حصر أعداد جميع المدرسين والعاملين بالإدارات التعليمية فى موعد أقصاه 48 ساعة .

ويأتى ذلك مع التأكيد على سرعة تسجيل جميع القائمين على العملية التعليمية على موقع وزارة الصحة لآخذ اللقاح ضد فيروس كورونا وذلك قبل 31 أغسطس الجاري لسرعة الانتهاء من التطعيم قبل بدء العام الدراسى ، مع التأكيد على عدم دخول المدارس لمن لم يتلقى اللقاح حرصا على سلامة الجميع.

كما يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اجتماع مجلس المحافظين أمس الثلاثاء بتنسيق الجهود ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطعيم العاملين في قطاع التعليم ، مع متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات لجميع عناصر القطاع التعليمي قبل بدء العام الدراسي الجديد تحسبا للموجة الرابعة لفيروس كورونا ، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم من انتشار فيروس كورونا وضمن خطة لتطعيم العاملين بالدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الطبى العلمى الخاص بأمراض الصدر Pulmo matrouh أنهى أمس أعماله بمحافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبرئاسة الدكتور محمد حلمي زيدان استاذ الأمراض الصدرية، وبمشاركة مديرية الصحة بمطروح وعدد من الأطباء من داخل مطروح وخارجها ،وعدد من الشركات الطبية.

وأوضح الدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر أن اهم توصيات المؤتمر جاءت بالتأكيد على اهمية العمل المستمر على تطوير القطاع الطبي بمطروح ورفع كفاءة الاطقم البشرية ، مع ربط الاقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات بنظيراتها بالجامعات من خلال الفيديو كونفرانس ، واستقدام مزيد من أحدث الاجهزة الطبية لمستشفيات مطروح كذلك أهمية إنشاء مركز قلب وصدر مطروح علي غرار مركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لعلاج أمراض القلب والصدر لمرضي مطروح ومن خارجها، مجهز بأحدث الأجهزة الطبيه كالمناظير الرئوية واجهزه التنفس الصناعي وقياس وظائف التنفس وأبحاث النوم تحت إشراف طبي من أساتذة الصدر بجامعات مصر المختلفة.. بالإضافة إلى الحاجة لإستحداث وحدة لعلاج أمراض الدم بالمستشفي العام لتصبح نواه لعلاج أبناء مطروح وخاصة واحة سيوه ،

بينما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية والطبية،والخروج بتوصيات تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجانب نشرالتوعية خاصة مع انتشار جائحة كورونا وأهمية مشاركة الجميع في جهود مواجهتها ، مع الدفع بقافلة طبية مجانية لجميع التخصصات من خلال الاطباء المشاركين بالمؤتمر لتقديم خدمات طبية وعلاجية وأدوية مجانية لخدمة أهالى مطروح مع الإعلان عنها.