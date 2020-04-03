محافظ مطروح يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات مع تطبيق سلطة القانون ووقف أي تجاوزات ومخالفات، خاصة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة في ظل المرحلة الحالية .

يأتي ذلك مع قيام رئاسة مدينة مرسي مطروح بالدفع بحملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق علي مناطق اللوكس والعوام وتم التحفظ عدد 2 لودر و2 خلاطة تعمل بدون ترخيص بمناطق اللوكس والعوام وذلك عقب تقنين الإجراءات .

وتبين عدم وجود تصريح بناء للمباني وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للمباني المخالفة لفرض الانضباط بالشارع .

بدوره ناشد اللواء وليدالمعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص خلال الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا .

وأكد رئيس المدينة بأنه يتم يوميا المرور على الشوارع والأحياء السكنية لإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة والتحفظ بكل حزم وقوة علي كل أنواع معدات البناء التي تعمل بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورا.

كما قام مجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، اليوم الخميس أيضاً بشن حملة لإزالة العشوائيات والإشغالات والباعة الجائلين بشوراع وسط مدينة مرسى مطروح.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة القضاء على العشوائيات مع تطهير الشوارع ونظافتها ومنع اى مظاهر عشوائية خاصة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

حملة لإزالة العشوائيات بعدد من شوارع مدينة مرسى مطروح

وتم تنظيم حملة لإزالة العشوائيات بعدد من شوارع مدينة مرسى مطروح خاصة بشارع عمر المختار وأمام سوق مطروح الجديد بمدخل المدينة مع استمرار تلك الحملات حفاظا على النظافة والمظهرالحضاري وعدم انتشار العشوائيات.