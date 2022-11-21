محافظ مطروح يوجه بتكثيف جهود النظافة والتطهير في جميع المناطق

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف جهود النظافة والتطهير بجميع المناطق بمدن المحافظة، بالإضافة إلى متابعة تركيب الكشافات وإنارة الأعمدة بعدد من المناطق.

وقام مركز ومدينة السلوم برئاسة العميد عبدالغنى السماحى رئيس مركز ومدينة السلوم بمواصلة أعمال النظافة بكافة القطاعات بالمدينة، واستكمال تطهير بلاعات الصرف ومخرات السيول.

كما قام رئاسة مركز ومدينة سيوة بتواصل أعمال النظافة العامة وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمناطق متفرقة بالمركز.

وصرح محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بانه يتم العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تكثيف أعمال تمهيد الشوارع بقرية اغورمي، كما قامت إدارة الإنارة العامة بمواصلة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة أبوبكر الصديق وسيدي رحيم.

كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمناطق: تابة المدرسة، وسيدي رحيم، و مدخل المدينة، وشارع المعهد الازهري، وميداني المسجد الكبير والسوق، والرمل ،وصيانة أعمدة الإنارة بمناطق متفرقة مواصلة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة أبوبكر الصديق ومدخل المدينة، كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمناطق: مدخل المدينة، وشارع المعهد الازهري، وميداني المسجد الكبير والسوق، والرمل وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة وعلى صحة وسلامة المواطنين. و المتابعة الميدانية حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة وعلى صحة وسلامة المواطنين.

وواصل مركز ومدينة الضبعة برئاسة الدكتور عماد الدين عبدالله أعمال النظافة و التجميل بمناطق متفرقة بالمدينة ” ومتابعة ميدانية من الاستاذ ابراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز حيث كثف فريق النظافة جهوده بالمناطق الاتية ( العزبة القبلية – امام الشهر العقاري – امام مدرسة الضبعة الثانوية – بجوار المعهد الديني – مشروع التقسيم القبلي ) وذلك ضمن خطة المركز في تاهيل وتحسين البيئة

بينما أكدرضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح قيام قسم التطهير بتعقيم المصالح الحكومية ضمن خطة المدينة في تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ورش المبيدات بسيارة الضباب في الفترة المسائية بنطاق المدينة مع مواصلة رفع القمامة والمخلفات من خلال رجال جهاز النظافة في الاحياء ال٦ بنطاق المدينة ، وهي الشروق والزهور ووسط وشرق وغرب والزيتون ضمن الأعمال اليومية للمدينة .