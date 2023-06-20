محافظ مطروح يوجه بتكثيف الرقابة ومتابعة جودة الأطعمة المقدمة لرواد الفنادق

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف جهود الرقابة ومتابعة التزام المعسكرات والفنادق السياحية خاصة مع بدء تشغيلها والاطمئنان علي مدي الالتزام بالضوابط الصحية ومتابعة جودة الاطعمة والمأكولات المقدمة لروادها.

وذلك مع التشديد على جهود الرقابة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات أو تجاوزات لأى اشتراطات صحية أو بيئية وتكثيف تنظيم تلك الحملات والمرور بشكل مستمر طوال موسم الصيف السياحي.

وصرح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بأن لجنة المرور علي المنشآت السياحية نظمت حملة تفتيشية علي عدد من المعسكرات شملت 6 معسكرات بمدينة مرسي مطروح بمنطقة شاطي كليوباترا أسفرت عن إعدام 7 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.