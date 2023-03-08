محافظ مطروح يوجه بتكثيف الرقابة على السلع الغذائية بالمطاعم والمحلات

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف جهود الرقابة على السلع الغذائية مع تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمطاعم، للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المطاعم والمحلات المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية مع المرور بشكل مستمر.

صرح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بأن لجنة المرور على المنشآت السياحية نظمت حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحلات شملت 4 منشآت بمدينة مرسى مطروح، وذلك وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق.

أسفرت الحملة عن توجيه 12 إنذارا متنوعا بين مخالفات (حماية مدنية – صحة مهنية -تراخيص مزواله مهنة –عقود للعاملين) وإعدام 40 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما حررت اللجنة 11 محضرا متنوعا بين مخالفات (نظافة- عدم استكمال شهادات الصحية).