محافظ مطروح يوجه بتكثيف الحملات على المحلات التجارية والغذائية

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت و المحلات التجارية والغذائية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة وخاصة فى ظل الإقبال السياحي الكبير الذى تشهده المحافظة خلال تلك الفترة .

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أن لجنه المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئةوالمرافق وغيرها من الجهات المعنية

وقامت بالمرور على عدد من المنشآت والمحال العامة والمحلات التجارية والغذائية والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ( ٧ ) إنذارات تنوعت ما بين (سلامة وصحة مهنيه _ عدم التأمين علي بعض العاملين بالمنشآت ) وعدد (٤ ) محاضر( نظافة _عدم استكمال الشهادات الصحية) كما تم إعدام كمية (٦٥) كيلو جرام مواد غذائية متنوعه غير صالحة للاستهلاك الادمي.