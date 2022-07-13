محافظ مطروح يوجه بتكثيف الحملات المرورية لمنع تجاوز الأجرة المقررة بعد تحريك أسعار الوقود

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود، فى إطار تحريك أسعار الوقود وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاربعاء.

ووجه محافظ مطروح لإدارة مرور مطروح ومباحث المرور ومشروع المواقف باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعريفة الجديدة دون تجاوزات، وبالتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعى مع توافر جميع المنتجات البترولية بكل منافذ التسويق وفق الاسعار المقررة حالياً والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.

ووجه المحافظ لمدير إدارة مرور مطروح ومباحث المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار المقررة، وعدم رفع اسعار الأجرة إلا فى حدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية بمسبة نحو 7% ،واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع اى ممارسات غير قانونية.

وطالب محافظ مطروح المواطنين بالإبلاغ عن اى محاولة استغلال او مغالاة فى اسعار الوقود بمحطات الوقود او فى أجرة السيارات والتاكسى مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أى مخالفة والاتصال بالخط الساخن 114 و0464933158 للإبلاغ عن أى تجاوزات لسرعة التعامل معها .