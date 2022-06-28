محافظ مطروح يوجه بتكثيف التفتيش والمرور على المنشآت السياحية والمطاعم

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بتكثيف أعمال التفتيش مع المتابعة المستمرة والمرور على المنشآت السياحية والمطاعم والمحلات التجارية، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظا على صحة المواطنين وزائري المحافظة خاصة مع الإقبال الكبير على المحافظة خلال موسم الصيف .

ونظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق حملات تفتيشية على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

أسفرت اللجنة عن تحرير ١٣ محضر مخالفات لعدم النظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية وغيرها كذلك توجيه ٢٠ إنذارا متنوعا ما بين مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمال ترخيص مزاولة الحرفة وعدم وجود لائحة نظام العمل وعدم استيفاء شروط أمن الحريق والوقاية منها وذلك كما تم ضبط وإعدام ١٥٥ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وشدد محافظ مطروح على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية في المطاعم، والمحلات التجارية والمنشآت السياحية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .