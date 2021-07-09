محافظ مطروح يوجه بتذليل كافة العقبات لقافلة الكشف الطبي

سيتم تسيير قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على الاهالى بمدن السلوم ، برانى، والنجيلة، في إطار التيسير على المواطنين مع تقديم الخدمات الطبية اللائقة بأهالي مطروح بجميع المناطق ، وبالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح وجمعية الهلال الأحمر المصرى وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وذلك فى الفترة من ١٢ يوليو حتى ١٥ يوليو فى التخصصات الآتية : باطنى ،اطفال ، نساء، وعظام ، وجلدية مع اجراء جميع الفحوصات والتحاليل والعلاج بالمجان، بالإضافة الى معمل تحاليل وصيدلية على أن يكون يوم الاثنين ١٢ يوليو بالسلوم، والثلاثاء والأربعاء ١٣ و١٤ يوليو ببراني، والخميس ١٥ يوليو بالنجيلة.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديريتى التضامن الاجتماعى والشئون الصحية ومجالس المدن المعنية بتذليل كافة العقبات وتسيير اعمال القافلة مع الحرص على الاعلان على القافلة لتحقيق اقصى استفادة لأهالى المناطق الموجهة إليهم .

وفى سياق آخر قام العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس بزيارة تفقدية لقرية الجارة برفقة سعيد محمد سعيد رئيس القرية، والشيخ جبريل عمر شيخ قبيلة أم الصغير، وذلك تزامناً مع أعمال القافلة الطبية الموفدة من مديرية الصحة بمطروح.

كانت القافلة قد قامت بتنفيذ أعمالها بقرى بهي الدين، وابوشروف خلال اليومين الماضيين، و استأنفت اليوم أنشطتها بقرية الجارة، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على (٨٨) حالة في تخصص الباطنه ، و (١٤٧) حالة أطفال، و (٤٦) جراحة عامه، و (٤٣) نساء وتوليد، و (٥٠) حالة جلدية ، و (٣٥) أسنان، و (٤٠) تحاليل طفيليات ودم.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال القافلة الطبية المجانية لمديرية الصحة بمطروح بعدد من قرى واحة سيوة مع تذليل كافة العقبات وتوقيع الكشف الطبي على ٤٤٩ حالة بعدد من التخصصات الطبية بالقافلة.