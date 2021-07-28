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محافظ مطروح يوجه بتدشين خريطة مجمعة لمرافق الطريق الساحلي إسكندرية مطروح

بدءا من الكيلو 101 حتى الكيلو 156
معتز محمود 2:32 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 2:32 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعمل خريطة مجمعة بجميع شبكات المرافق الموجودة على مسار تطوير وتوسعة الطريق الساحلى إسكندرية مطروح بدءا من الكيلو 101 حتى الكيلو 156 ، والذى سيتم توسعته ليكون من 5-6 حارات دون المساس بالجزيرة الوسطى.

وكذلك تطوير طريق الخدمة الملاصق لقرية مارينا العلمين والجزيرة الفاصلة بينه وبين الطريق الرئيسى ، مع إزالة كافة الاشغالات والتواجدات التى تعوق الرؤية وموافاة المحافظة بخريطة أعمال كل جهة والتواجدت على مسار مقترح التطوير للطريق.

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جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومندوبى المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن مطروح والادارة المركزية للمرور وهيئة الطرق وكافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لمناقشة الاعداد لاعمال تطوير الطريق الساحلى ليكون بإتساع من 5 -6 حارات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال تفقده للطريق. .

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كما وجه محافظ مطروح بعمل تقرير كامل عن كافة المرافق والاشغالات ومسارها على الطريق من شبكة مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز وغيرها والعرض خلال أسبوع ، وذلك للتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة القائمة على تطوير الطريق الساحلى وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية ، وحصر كافة الاشغالات من خلال مركز ومدينة العلمين وبالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة

كما وجه محافظ مطروح لرؤساء المدن على طول الطريق الساحلى حتى السلوم بعمل خريطة وحصر كافة المرافق والاشغالات على طول الطريق استعدادا لأعمال تطوير الطريق الساحلى..

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بقلم معتز محمود

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