محافظ مطروح يوجه بالانتهاء من الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء ومواجهة السيول

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالانتهاء من الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء ومواجهة السيول ،مشددا على الانتهاء من مراجعة كفاءة واستعداد كافة الأجهزة وجميع المعدات والاطمئنان على جاهزيتها لمواجهة أي أزمات أوطوارئ، وضرورة تحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لحصاد مياه الأمطار ، وتفعيلا للقرار ( 242 لسنة 2021 ) بتشكيل لجنة برئاسة رئيس كل مركز كل في نطاق مركزه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة للمرور على كافة أعمال الحماية من مخاطر الامطار الغزيرة و السيول وتعظيم الاستفادة من مياه الامطار واستخدامها في ري الزراعات وعدم تراكمها بالطرق الرئيسية.

قامت الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة بالمرور على عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح لمتابعة أعمال الحماية خاصة بمجرى مخرات السيول والبرابخ والشنايش وكذلك محطات الصرف الصحي وغيرها وتستكمل اللجنة أعمالها بباقى مراكز ومدن المحافظة تباعاً حيث يبلغ عدد مخرات السيول بالمحافظة 86 مخراً على مستوى المحافظة .

وتابعت اللجنة اعمال النظافة والتطهير للمخرات والبرابخ بمركز ومدينة مرسى مطروح بداية من الكيلو ك4 ” حتى الكيلو 65 بقرية رأس الحكم ، مع قيام الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح بكافة أعمال الصيانة والتطهير لأعمال الحماية من (برابخ ، مخرات سيول ) على الطريق الدولي ( مطروح / اسكندرية ) .

كما تم المرور على وادي إسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو 4، والذى تنفذه وزارة الرى بتكلفة 11 مليون جنيه، وبطول 54 م من أسفل و5 أمتار من أعلى وبارتفاع 6 أمتار وامتداد 160م بين جانبى الوادى، كسد ركامى من الأحجار البيئية للحماية من أخطار السيول وكأول سد ضمن مخطط إقامة 9 سدود، بمدينة مرسى مطروح،.

بلغت نسبة التنفيذ 85%، مع الأسرع فى الانتهاء من التنفيذ، ويعمل السد على حماية المنازل خلف الوادي وصولاً الي سكان شارع 15 بالكيلو 2 من مخاطر مياه الأمطار الغزيرة مع حجز المياه الواردة من طريق السلوم ووادي الخروبه ليستوعب السد حوالي مليون متر 3 من مياه الأمطار وكإحدى الحلول المستدامة لتحقق الاستقرار للأهالى مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار فى رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة”، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار.

كما تم المرور على الحملة الميكانيكة التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح للوقوف على حالة المعدات وجاهزيتها ، وتم التاكد من جاهزية السيارات والمعدات المخصصة لمجابهة الأمطار والسيول وأي حدث طارئ.. كما قامت اللجنة بتفقد مركز الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي مع وجود عدد ( 77 ) خيمه ، عدد ( 490 ) بطانية ، عدد ( 27 سرير ) منهم عدد ( 17 ) سريرا قابلا للطي ، عدد( 200 ) ملايا ، وادوات مطبخ

وتم تفقد الملحق الخاص بالايواء العاجل بالدور الثاني بمركز الاغاثة وهو مكون من قسمان ( سيدات ـ رجال ) مكون من عدد (4 ) غرف بعدد (16 ) سريرا وعدد (2 ) حمام ، وعدد (2 ) مطبخ بالإضافة الي مطعم يخدم الإيواء بالكامل في حالة الطوارئ، مع تشكيل مجموعات إغاثة وتوفير اماكن الإيواء وكافة المهمات والمعدات اللازمة للوقاية من مخاطر السيول

كما تم مراجعة أماكن تواجد الأجهزة والسيارات والمعدات اللازمة للإغاثة وأعاده توزيعها طبقاً لطبيعة المناطق المنتظر تعرضها للسيول لضمان الاستفادة الكاملة منها، وإعداد خطة لمواجهة السيول موضحاً بها عدد المعدات اللازمة لذلك.