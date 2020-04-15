محافظ مطروح يوجه بالاستعداد لموسم حصاد القمح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد التام لموسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة الذى انطلق اليوم الأربعاء على مستوى الجمهورية .

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن محافظة مطروح تستعد لموسم توريد القمح من خلال صومعة تخزين الغلال بقرية الشمامة بالحمام بسعة 45 ألف طن .

التموين تشكل لجنة لاستلام الأقماح

وشكلت مديرية التموين لجنة برئاستها وعضوية كافة الجهات المعنية بالتعاون مع مديرية الزراعة لاستلام الأقماح، مع الاستعداد لاستلام كافة الأقماح التى سيتم توريدها، والمتوقع بدء التويد بمحافظة مطروح من الأسبوع المقبل مع بدء موسم حصاد القمح.

ومن المتوقع توريد نحو 24 ألف طن قمح من خلال المساحة المنزرعة هذا العام والمقدرة بمساحة 18 ألف فدان زراعة مروية بقرى البنجر بالحمام بالإضافة إلى المساحات المطرية.