محافظ مطروح يوجه بالإسراع في تنفيذ خطة القضاء على الأمية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في تنفيذ خطة المحافظة بشأن القضاء على الأمية ونشر التعليم، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للإعداد لفتح فصول لمحو الأمية وتحقيق المستهدف وتذليل كافة العقبات.

وأوضح عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية بمطروح أنه تقرر بدء تلقى طلبات فتح فصول محو الأمية بالمدن والقرى والتجمعات وذلك من 1إلى 20 أكتوبر القادم ، وتستمر الدراسة لمدة 3 أشهر لتبدأ الامتحانات فى شهر يناير .

وضع عدة شروط لقبول طلبات راغبي التعليم بفصول محو الأمية

وأشار مدير فرع محو الامية بمطروح الى انه تم وضع عدة شروط لقبول طلبات راغبى التعليم بفصول محو الامية من المعلمين على ان يكون حاصلا على مؤهل عالى او متوسط على الاقل بالنسبة للذكو ، او حاصلة على الشهادة الاعدادية على الاقل و لديها القدرة على تعليم السيدات بالنسبة للاناث خاصة فى التجمعات الصحراوية البعيدة حرصا على نشر التعليم بين سيدات تلك التجمعات.

بالاضافة الى تسليم صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة المؤهل الدراسى وصورة الرقم القومى للمواطنين راغبى التعلم ، كذلك الالتزام باجراءات التباعد بحيث لايزيد عدد راغبى التعلم بالفصل عن 10 مواطنين حرصا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا .

ووجه محافظ مطروح بتذليل كافة الصعاب امام فتح مزيد من الفصول واستيعاب مزيد من المواطنين راغبى التعلم بالتنسيق مع رؤساء المدن ، مع تحفيز وتشجيع المعلمين ، ومنح مكافأة 300 جنيه عن كل ناجح ، مع تكريم المعلم المتميز .

وكرم محافظ مطروح امس الأربعاء أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة على مستوى المحافظة للعام 2019 /2020 ، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التى نظمتها العلاقات العامة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس العمد والمشايخ بالمحافظة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم وفضيلة الشيخ محمد حلمى مدير منطقة مطروح الأزهرية ونقيب معلمى مطروح ومجلس الأمناء وبمشاركة عدد من أولياء الأمور والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة .

وخلال الاحتفالية قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة فى الشهادات، مع الاقتصار على تكريم الثلاثة الأوائل من كل شهادة هذا العام نظرا لظروف جائحة كورونا.. وقال: فخورون بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التى تغلبت على كافة الصعوبات حتى استطاعوا التفوق والتميز فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا أمام الطلاب لتحقيق مراكز متفوقة واستطاعوا أن يحققوا أعلى مراتب النجاح متنميًا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع ابنائهم لتحقيق النجاح والتفوق رغم ظروف جائحة كورونا مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وحرصهم على توفير المناخ التعليمى الجيد لتحقيق التفوق لابناء المحافظة وجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية خلال العام الدراسى، وكذلك الشكر لوزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطويرها المستمر للمناهج وطرق التعليم وأمامنا مثلا واضحاً وهو نشر فكر وثقافة التعليم الإليكترونى عن بُعد ( online ) ، والتى ثبت أهميتها ونجاحها فى أول إختبار لها فى تأدية الامتحانات فى ظل جائحة فيروس كورونا وهى تجربة فريدة بين دول العالم .

وأكد المحافظ على دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد سيساهم فى تحقيق بناء مصرنا الحديثة ، مؤكداً على جهود المحافظة للتنسيق مع عدد من الكليات والجامعات للعمل على توفير المزيد من المنح لابناء المحافظة وصلت لعدد 40 منحة مجانية بالتعاون مع الجامعات المصرية والخاصة حتى الان وذلك كوادر من أبناء المحافظة قادر على سد العجز فى كافة التخصصات التى تحتاجها المحافظة والمشاركة فى جهود التنمية مع استكمال بناء جامعة مطروح .

وجار انشاء 19 مدرسة جديدة وتطوير وصيانة 14 مدرسة أخرىبالإضافة إلى تطوير عدد من مدارس وفصول التعليم المجتمعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى و قيادة المنطقة الغربية العسكرية وأهالى المحافظة.. من أجل توفير خدمة تعليمية لائقة بأبنائنا وبناتنا فى كافة المناطق والتجمعات الصحراوية، وبما يساهم فى القضاء على التسرب من التعليم .

وأشار شعيب إلى الاهتمام الذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبلكما تم خلال الاحتفاليةاهداء محافظ مطروح جهاز برايل لتعليم المكفوفين للطالب يحيى مرغنى لمساعدته على استيعاب دروسه التعليمية.

كما قدم العمدة محمد الحبونى التهنئة لكافة الطلبة والطالبات الاوائل وأولياء أمورهم والشكر للمحافظ على رعايته لهذه الاحتفالية الجميلة لتكريم المتفوقين من أبناء المحافظة .

كما وجه الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه للنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة وحرصه على تكريم الأوائل والمتميزين من أبنائنا الطلاب ودعمه الكامل للعملية التعليمية كما تم خلال الاحتفالية عرض لفيديو عن انجازات المحافظة فى مجال التعليم وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بإهداء درع التربية والتعليم لمحافظ تقديرا وعرفانا له على دعمه الدائم واللامحدود خلال العام الدراسى وإزالة أى معوقات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتحقيق العديد من الانجازات ،

كما قام مدير منطقة مطروح الازهرية بإهداء لوحة مبادرة النيل حياة وعبر مدير منطقة مطروح الازهرية عن شكره للسيد الوزير لمحافظ مطروح لحرصه على تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية والعامة والفنية من أبناء المحافظة ناقلًا شكر وتقدير فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للوزير المحافظ على دعمه لأبناء الأزهر الشريف بالمحافظة ورعايته لهم.وفى نهاية الاحتفالية وجه محافظ مطروح القائمين على تنظيم الاحتفالية ولفريق كورال التربية والتعليم على تقديمهم ومشاركتهم بعدد من أغاني النجاح وسط فرحة وسعادة من الحضور، مع الحرص على التقاطط الصورا لجماعية للطلاب المتفوقين .