محافظ مطروح يوجه بالإسراع في استكمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحى بعزبة السادات

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالإسراع في استكمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحى بمنطقة عزبة السادات للبدء في أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي وإعادة الشيئ لأصله ورصف الشوارع.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح بمنطقة عزبة السادات بمدينة مرسي مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس المدينة والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف ومسئولي شركة غاز الأقاليم

كما وجه محافظ مطروح بمراجعة كافة مرافق البنية التحتية بعزبة السادات من وصلات منزلية للصرف الصحى مع قرب تشغيل محطة رفع الصرف الصحى الجديدة، ومراجعة أعمال الكهرباء والانارة وتحويل الكابلات الهوائية لارضية وغيرها للبدء في اعمال توصيل شبكة الغاز ثم الرصف وتركيب بلدورات وغيرها للارتقاء بالمنطقة ،كذلك تكثيف جهود النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى والبيئة بالمنطقة.

وأشار إلى أن منطقة عزبة السادات يتبعها مناطق الكيلو ٢ و٤ و٧ سيتم استكمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي وإعادة الشيئ لأصله.

كما حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين على لقاء عدد من غطاسي مطروح لتقديم الشكر لهم على مواقفهم وجهودهم الانسانية المخلصة والتعاون في إنقاذ الغرقي ، وذلك بحضور الشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وكلا من سليمان فضل ومهدى العمدة نائبى البرلمان السابقين وعدد من عمد ومشايخ مطروح

حيث أشاد محافظ مطروح بجهود الغطاسين فى عدد من المواقف و المشاركة فى الانقاذ والبحث عن الغرقى وكان اخرها غرقى بحيرة كينج مريوط بالاسكندرية

واستمع محافظ مطروح لمطالب واحتياجات الغطاسين ، مؤكدا على تلبيتها مع الإسراع بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والتى أهمها تخصيص مقر مناسب لغطاسى المنطقة الشرقية ، وذلك بمدينة الضبعة مع توفير المعدات والزى المناسب لتيسير تجمعهم وتحركهم فى أى طارئ، كذلك تكوين نقابة لجميع الغطاسين من الحمام شرقا حتى السلوم غربا بشهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة وعمل كارنيهات معتمدة لهم.

وأشار إلى الاستفادة من خبراتهم بمياه البحر بسواحل مطروح واتجاهات الرياح بها، وكذلك تيسير قيامهم بأعمال الصيد مع التصاريح اللازمة خاصة وأن جميعهم يعمل بمهنة الصيد البحرى مما يزيد من توفير الثروة السمكية بالمحافظة ، بالاضافة الى توزيع وتنظيم تواجدهم على شواطئ مطروح من الحمام شرقا إلى السلوم غربا ً خاصة خلال موسم الصيف السياحى

وأضاف محافظ مطروح أنه يجرى الإعداد لاقامة ندوة قريبا تحت شعار ( مطروح بلا غرقى ) يحاضر فيها المختصين لتحقيق الاستفادة لغطاسى مطروح مع تبادل الخبرات والمهارات فى ذلك المجال ، وكيفية التنظيم وسرعة الحركة وإدارة أى أزمة ، كذلك التنسيق مع الحماية المدنية بشأن المعدات اللازمة والتصاريح اللازمة

، بينما وجه غطاسو مطروح الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه بهم ودعمه لهم مع استعدادهم الدائم لمهمتهم الإنسانية.