محافظ مطروح يوجه باستمرار وتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المحلات والمطاعم

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح باستمرار وتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة على المحلات التجارية والمطاعم للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية مع المرور بشكل مستمر.

ونظمت لجنة المرور على المحلات التجارية والفنادق بمحافظة مطروح، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحلات شملت 3 منشآت بمدينة مرسى مطروح. برئاسة محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق.

أسفرت اللجنة عن توجيه عدد (7) إنذارات متنوعة ما بين مخالفات (حماية مدنية – صحة مهنية -تراخيص مزواله مهنة –عقود للعاملين) وإعدام 11 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما حررت اللجنة عدد 9 محاضر متنوعة ما بين مخالفات ( نظافة- عدم استكمال شهادات الصحية).

من ناحية أخرى نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين ثلاث حملات تموينية على المحلات التجارية والاسواق بمدن مرسي مطروح والنجيلة والضبعة وتمكنت من ضبط 26 مخالفة متنوعة منها 19 مخالفة عدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضة ومخالفتين عدم وجود شهادة صحية للعاملين، ومخالفة لكل من عرض لحوم غير مغطاة وبيع سجائر بازيد من السعر المقرر، وعدم ممارسة النشاط المقرر ، وإنتاح خبز ناقص وخبز غير مطابق للمواصفات.