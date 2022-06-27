محافظ مطروح يوجه باستمرار جهود إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار جهود إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع والأرصفة بمدينة مرسى مطروح لتيسير حركة المواصلات والمواطنين، ومنع أى تجاوزات حفاظًا على الشكل الحضارى والسياحى للمدينة.

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملة لإزالة الاشغالات بشارع العوام ومنطقة الليدو.

كما شدد محافظ مطروح بمتابعة استمرار جهود إزالة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة، موضحا أنه جارٍ تجهيز الأماكن لنقل باقي الأسواق العشوائية من المدينة.

وفى سياق آخر بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو هذا نصها:

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو هذا نصها : الرئيس عبد الفتــاح السيسي ” رئيـس جمهوريـة مصـر العربية يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح و أجهزتها التنفيذية والأمنية و الشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني و أطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال

” بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة “

والتى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية و الدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم … و أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه ..مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائماً من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن و إنتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام..

ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات

حفظ الله مصر دائما ..ومتعكم الله بموفور الصحة و العافية

و سدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً

وكل عام و سيادتكم و مصر بخير.

كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهذه الذكرى الغالية.