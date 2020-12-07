محافظ مطروح يوجه باستمرار تكثيف أعمال التطهير بمدن المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، باستمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع مدن المحافظة، فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام قطاع النظافة بمركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد فوزى رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة، حيث تمت نظافة العمارة البحرية والشارع الرئيسي للمدينة.

وقام مركز ومدينة الحمام برئاسة الاستاذ وجيه عبد الرازق بمتابعه أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع فريق الازمات والطوارئ بشركة المياه فرع الحمام والدفع بعدد 2 سيارات مجهزة لاعمال التعقيم، حيث تم تطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية و الفرعية وأبرزها شارع مراده والنائب سات وعمر بعيو وأمن الدوله و منطقه خط المياه بجوار مسجد النور بالاضافه الي تطهير أماكن التجمعات السكنية والتجارية والمصالح الحكومية والخدمية بمدينة الحمام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة

كما قام مركز ومدينة سيوة برئاسة العميد عصام عبدالغنى رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة رمل الحدادين والشاليهات، ووسط المدينة ، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

كما واصلت أعمال تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة انطفير، والزيدان، إضافة إلى إتمام أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمنطقة رمل الحدادين وابني بيتك.