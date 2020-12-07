الإسكندرية

محافظ مطروح يوجه باستمرار تكثيف أعمال التطهير بمدن المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا

تكثيف أعمال النظافة والتجميل
معتز محمود 6:27 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 6:27 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، باستمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع مدن المحافظة، فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام قطاع النظافة بمركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد فوزى رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة، حيث تمت نظافة العمارة البحرية والشارع الرئيسي للمدينة.

وقام مركز ومدينة الحمام برئاسة الاستاذ وجيه  عبد الرازق بمتابعه أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع فريق الازمات والطوارئ بشركة المياه فرع الحمام  والدفع بعدد 2 سيارات مجهزة لاعمال التعقيم،  حيث تم تطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية و الفرعية وأبرزها شارع مراده والنائب سات وعمر بعيو وأمن الدوله و منطقه خط المياه بجوار مسجد النور بالاضافه الي تطهير أماكن التجمعات السكنية والتجارية والمصالح الحكومية والخدمية بمدينة الحمام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا  حملة مرورية على مواقف مدينة الحمام لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة

كما قام مركز ومدينة سيوة برئاسة العميد عصام عبدالغنى رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة رمل الحدادين والشاليهات، ووسط المدينة ، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

كما واصلت أعمال تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة انطفير، والزيدان، إضافة إلى إتمام أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمنطقة رمل الحدادين وابني بيتك.

اقرأ أيضا  انتعاش أسعار البترول في نوفمبر وارتفاعها 27 % بفضل لقاح كورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح يبحث الاستعدادات لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 105

معتز محمود 5:01 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«تموين الإسكندرية» تضبط مصنعا لمنتجات الألبان بدون ترخيص فى العجمى

معتز محمود 4:42 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

حملات ليلية لتطهير وتعقيم شوارع وأسواق مطروح لمواجهة كورونا

معتز محمود 1:58 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

تجار «الثغر» يرحبون بتطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

معتز محمود 1:41 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

ميناء الإسكندرية يستقبل 74 سفينة ويتداول 104549 طن بضائع في 24 ساعة

السيد فؤاد 12:24 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش مستجدات منظومة التعامل الجديدة بالجمارك

معتز محمود 5:30 م, الأحد, 6 ديسمبر 20