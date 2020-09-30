محافظ مطروح يوجه باستمرار المتابعة الميدانية للمشروعات وتذليل العقبات لسرعة إنهائها

وجه خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار أعمال المتابعة الميدانية، ونسب التنفيذ للمشروعات، وتذليل العقبات للإسراع في إنهاء المشروعات، وفق المواصفات الفنية والتوقيتات المحددة بجميع أنحاء المحافظة

تفقد السوق الحضارية بمنطقة أبوصحرا ومستشفى سيوة المركزي

وقام عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، يرافقه محمد الباهى، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، بالمرور الميدانى وتفقد مشروعات جار تنفيذها بالواحة، منها ( السوق الحضارية بمنطقة ابوصحرا – مستشفى سيوة المركزي – مبنى إدارة المرور ) لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية بتلك المشروعات والإسراع بها وفق المواصفات الفنية بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وناقش محافظ مطروح قبل أيام الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 2020/2021 بحضور أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددمن مديري المديريات والإدارات، واستعرض الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح الخطة الحالية لمديرية الأوقاف بالمحافظة ومنها الخطة الحالية بتكلفة استثمارية نحو 39 مليون جنيه تم إنشاء وافتتاح 6 مساجد، منها مسجد الفرقان بعلم الروم بمرسى مطروح، والقرية الحمرة بالحمام، السلام بسيوة، والمسجد الكبير بالقرية 27 بمدينة الحمام ،وغيرها، وجار الانتهاء من 7 مساجد أخرى بمدن المحافظة، ومقترح خطة العام المقبل لإنشاء وتطوير عدد 10 مساجد بتكلفة 21 مليون جنيه بمدن المحافظة

كما أكد وكيل وزارة الاوقاف بمطروح أنه وزارة الأوقاف وافقت على إنشاء مركز ثقافى الإسلامى بمحافظة مطروح لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجى الجامعات المصرية بعد تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم الاحكام والقضايا الفقية والدينية وتعليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم والأفكار الدينية وذلك خلال عاميين بالمركز، ثم منحهم شهادة دبلوم من وزارة الأوقاف لتخريج واعظ أو واعظة دينية، ويمكن الاستعانة بهم كأئمة وخطباء مساجد لسد العجز فى بعض المساجد، وتم اختيار مسجد التقوى وسط مدينة مرسى مطروح كمقر للمركز الثقافى الإسلامى، من جانبه أشاد محافظ مطروح بإنشاء المركز الثقافى الإسلامى مع تقديم محافظة مطروح لكل الدعم للمركز لتخريج كوادر دينية مؤهلة من خلال علماء الأوقاف والازهر الشريف، وتدريبهم على إماة المساجد والخطبة من على المنبر، مع شكره لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولعلماء وزارة الأوقاف على الاهتمام بمطروح وإقامة المركز بها.