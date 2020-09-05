محافظ مطروح يوجه بإنهاء استعدادات الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين 8-9 سبتمبر الحالى ، وتكثيف أعمال رش وتعقيم مقار اللجان الانتخابية والبالغ عددها 142 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنهاء استعدادات محافظة مطروح لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين 8-9 سبتمبر الحالى ، وتكثيف أعمال رش وتعقيم مقار اللجان الانتخابية والبالغ عددها 142 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية.



حيث أكد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم حاليا رش وتطهير عدد من مدارس لجان انتخابات الاعدة لمجلس الشيوخ ، مع استمرار اعمال الرش الثلاثة أيام القادمة.



بينما تتابع جميع مجالس مدن المحافظة أعمال التجهيز والرش والتعقيم للجان الانتخابات بها سواء بالمدارس أو الوحدات المحلية وغيرها.

وأعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير مركز تدريب الأفراد بشرطة النجدة بالكيلو 3 ضمن خطة المدينة لاعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الاستعداد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح

وأكد عبد الرازق استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.



وأشار إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا مع الموجة الثانية للفيروس وسيتم تكثيف نشر ووضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات على رقمىّ 0464935266 _ 0464933158.