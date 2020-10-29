محافظ مطروح يوجه المرور بنقل سيارات بيع الطوب لموقعهم المحدد بالكيلو 8

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإدارة المرور بمنع وقوف سيارات بيع الطوب على الطريق بجانب العمارات السكنية ونقلهم الى الموقع المحدد لهم بالكيلو 8.

تفقد أعمال إنشاء المبنى الخدمى بمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الخميس، أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى بمنطقة عمارات الكيلو 4 الجديدة والذى تنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان أن المبنى سيتكون من 4 أدوار تضم مكاتب وحدات إدارية خدمية ومحلات تجارية ووحدات استوديو لخدمة أهالي المنطقة السكنية، وسيتم غدا البدء فى وضع الأرضية الخرسانية بعد الانتهاء من أعمال الحفر، إضافة إلى مخطط لانتظار السيارات، مع عمل لافتة إعلانية يحمل تفاصيل ومواصفات المبنى ومشتملاته لتعريف الجمهور به.

كما حرص شعيب خلال الجولة الميدانية على الاستماع لمطالب أهالى المنطقة، حيث وجه محافظ مطروح لمنطقة تليفونات مطروح بسرعة توصيل خدمة التليفونات للمنطقة، خاصة مع حاجة الطلاب لتوفير الخدمات التعليمية عن طريق الانترنت.

كذلك الموافقة على إقامة مسجد بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعة، والموافقة على إقامة سور حول العمارات السكنية، وسرعة مراجعة بيارات الصرف وتغطيتها، كذلك التشديد على سرعة إعادة الشيء لأصله بالحارة البطيئة بالطريق الساحلى بعد الانتهاء من توصيلات الغاز الرئيسية للتسيير على المواطنين وحركة السير.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح والاستثمار والشئون القانونية لعرض موقف أحد المشروعات الاستثمارية بجانب العمارات السكنية الجديدة بالكيلو 4 وتحديد المساحة والأبعاد.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس الأول الأربعاء، منطقة عمارات الليدو بمدينة مرسي مطروح، يرافقه الأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والإدارات المعنية لمتابعة أعمال تطوير المنطقة التى تجرى حاليا للارتقاء بها حضاريا.

وشهد محافظ مطروح أعمال تركيب الانترلوك حول العمارات السكنية والتى سينتهى تركيب المستهدف منها بالمنطقة خلال أسبوع، كذلك تركيب شنايش لصرف مياه المطر وفقا لميول مستوى سطح البلاط، موجهاً بضرورة الجودة فى الأعمال، ومراجعة أعمال الصرف الصحى وتطهير كافة الشنايش ورفع وتغطية كافة بلاعات الصرف الصحى.

إضافة إلى المراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة، كذلك مراجعة شبكة الصرف بعمارات الليدو القديمة لإجراء الصيانة اللازمة، مع توزيع صناديق قمامة مع حفاظ الأهالي عليها بدلا من الحاوية الكبيرة وحصر جميع مطالب الارتقاء بالمنطقة ومد جميع أعمال البنية التحتية قبل أعمال الرصف.

وأكد محافظ مطروح خلال لقائه مع عدد من المواطنين خلال الجولة الميدانية أنه تم إعداد خطة لتطوير مناطق المدينة تباعًا والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات منها عزبة العجارمة والعزبة الغربية والسلام وغيرها.

ووجه بتمهيد وتسوية الطرق بمنطقة الكيلو 5 طريق مطروح الإسكندرية، وكذلك دراسة الارتقاء بمنطقة عمارات الروضة، مع إعادة الشيئ لأصله بشوارع عمارات حسن علام تيسيرا على المواطنين.