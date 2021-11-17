محافظ مطروح يوجه الشكر لنادى روتارى الإسكندرية على تنظيم القافلة الطبية الشاملة بسيوة

ضمت عددا من التخصصات الطبية للكشف الطبى وتقديم مزيد من الخدمات الصحية لخدمة أهالى سيوة مجانا

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لنادى روتارى إسكندرية مريوط على تنظيم القافلة الطبية الشاملة لمدينة سيوة، على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 9 إلى 11/11/2021 والتى ضمت عددا من التخصصات الطبية للكشف الطبى وتقديم مزيد من الخدمات الصحية لخدمة أهالى سيوة مجانا.

والتى أسفرت عن توقيع الكشف على 2613 حالة بالتخصصات المختلفة وعمل 278 أشاعة و1945 تحليل، و223 نظارة طبية للحالات كل حسب احتياجها كما تم عمل 150 عملية جراحية مختلفة ، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات بالاسكندرية لإجراء العمليات لهم بالمجان مع تكفل النادي بالتكلفة بالكامل من ضمنها حالات مخ وأعصاب لتجرى فى مستشفيات بها الإمكانيات المطلوبة.

كما تم حصر عدد 32 حالة تقدمت لمكتب مديرية التضامن بسيوة وتم صرف المطلوب لهم من قبل القافلة وقد بلغت التكلفة لهذه القافلة الطبية إلى مدينة سيوة هذا العام مبلغ ٦٤٣٥٠٠ جنيه.

وتم تزويد مستشفى سيوة المركزى بفرش من الملايات والبطاطين وتسليم عدد 96 بطانية لمبنى الشئون الاجتماعية بسيوة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

ويشار إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبل يوم أمس الثلاثاء بمكتبه سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية نائبا عن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وذلك بحضور الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن وذلك لبحث إقامة ناد للفروسية لأبناء مطروح.

حيث رحب محافظ مطروح بضيف المحافظة والوفد المرافق مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتنامي التعاون المصري الإماراتي في كافة المجالات.

وأوضح أنه بناء على رغبة أبناء مطروح في أهمية إقامة نادى للفروسية كمتنفس رياضي لهم وتعبيرا عن التراث وبطولات وانتصارات أبناء مطروح عبر التاريخ والتى كان الخيل مشاركا لهم في تحقيقها، وبناءً على تواصل ولقاء في أبوظبي بين محمد الحربي وحمد شعيب تم عرض حلم أبناء مطروح الذى رحب به الشيخ زايد بن حمد رئيس جمعية الخيول العربية ، وتم إيفاد مدير عام الجمعية لبحث المقترح مع محافظ مطروح.

كما كلف محافظ مطروح الدكتور حمد شعيب بمرافقة ضيف مطروح الكريم إلى الموقع المُخصص لإقامة النادي، حيث أشاد مدير جمعية الخيول العربية بالموقع وأنه سينقل ما شاهده للشيخ زايد بن حمد آل نهيان ، مؤكدا أنه عن قريب سينطلق المشروع وتكتمل الفرحة لأبناء مطروح ليضاف كإنجاز جديد بعد مضماري الهجن بالعلمين والسلوم، بالإضافة إلى مقترح لإقامة فرع لأكاديمية الشعر بمطروح في إطار الحفاظ على معالم التراث بمطروح وأنشطته المختلفة كتاريخ لأبناء المحافظة.