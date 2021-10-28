الإسكندرية

محافظ مطروح يوجه الشكر لمديرية الأمن لضبط متهم بالقتل في أقل من 12 ساعة

لسرعة نجاح جهود مباحث مطروح فى كشف الغموض والملابسات فى حادث مقتل رجل وزوجته
معتز محمود 5:56 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 5:56 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية أمن مطروح بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ومدير مباحث المديرية ومأمور ورئيس وضباط مباحث قسم شرطة مرسى مطروح؛ لسرعة نجاح جهود مباحث مطروح فى كشف الغموض والملابسات فى حادث مقتل رجل وزوجته بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح مساء أمس الأربعاء .

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وكذلك تحديد وضبط الجانى والقبض عليه فى أقل من 12 ساعة من الحادث، مما يؤكد مدى قدرة الأجهزة الأمنية بمطروح وحرصها على تحقيق الأمن وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين، ورسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين .

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة لمطالب المحافظة ودعمه المستمر للارتقاء بقطاع الرياضة ودعم مراكز الشباب والأندية لكى تقوم بدورها الرياضي والثقافي والاجتماعي بكافة القرى والنجوع لإتاحة ممارسة الرياضة للجميع.

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وذلك بعد وصول عددا من الادوات الرياضية والاثاث دعم من وزارة الشباب والرياضة لعدد من مراكز الشباب الجديدة والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وهى مراكز شباب جلالة وجميمة وراس الحكمة وابو شروف والرويسات وذلك بناء على موافقة الدكتور أشرف صبحى خلال زيارته الاخيرة لمحافظة مطروح الخميس الماضي علي دعم مراكز الشباب والاندية بالأثاث والأدوات الرياضية وصالات الجيم بهدف استمرار هذه المراكز في تقديم خدماتها للشباب

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بقلم معتز محمود

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