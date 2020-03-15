محافظ مطروح يوجه الجهات التنفيذية بخطة عمل استعدادا لموسم الصيف السياحي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإعداد كل جهة خطة لأعمالها واستعداداتها لموسم الصيف السياحي، مع التشديد على الالتزام بمسئوليتها وسرعة عرض أي مطالب لتلبيتها، أو المعوقات لسرعة إزالتها .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة محافظ مطروح لمتابعة استعدادات موسم الصيف السياحى بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظة والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد واللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والادارات المعنية.

وفى مجال الصحة أكد محافظ مطروح على ضرورة الدور الوقائى والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع الاستعداد التام بكافة المستشفيات خاصة الطوارئ على مدار الساعة ووحدات الغسيل الكلوى وتواجد الأطباء والتمريض.

وفى مجال المرور أكد محافظ مطروح على المتابعة الميدانية للطرق والشوارع ووضع مقترحات للسيولة المرورية، ووضع العلامات الإرشادية على الطريق الدولى كعين القط واللوحات خاصة بالدورانات لمنع الحوادث، وإلزام التاكسى بالعدادات، وعرض مقترح تخطيط الشوارع .

وكذلك التنسيق مع مديرية أمن مطروح لتوفير التأمين على المحاور والطرق والشواطئ ، ومواجهة كافة الاشغالات مع منع التعدى على حرم الشوارع والطرق خاصة من أصحاب المقاهى والكافتيريات ومنع أى مظاهر للعشوائية، وكذلك تخصيص مواقع للجيت سكاى حفاظا على سلامة المواطنين، وتيسير حركة السير مع نشر التوعية اللازمة.

وفى مجال السياحة وجه محافظ مطروح بإعداد البروشورات والبانرات السياحية اللازمة لإرشاد المصطافين وتوافرها، مع بتكثيف الحملات على المنشآت السياحية، مع التنسيق مع جميع فنادق المحافظة للتجهيز الجيد ضمن استعدادات موسم الصيف السياحى.

محافظ مطروح يؤكد على أعمال الصيانة الدورية اللازمة لتأمين التيار الكهربي

أما فى مجال الكهرباء أكد محافظ مطروح على أعمال الصيانة الدورية اللازمة لتأمين التيار الكهربى لجميع مدن المحافظة والساحل ، ونشر فرق الطوارئ استعدادا لأى طارئ، مع تأمين التيار الكهربى لمحطات التحلية.

وفى قطاع التموين تم التأكيد على توافر الكميات التموينية والسلع الغذائية والوقود بالكميات الكافية مع التيسير على المصطافين بالتنسيق مع وزارة التموين لصرف الخبر للمصطافين بكارت التموين الذكى، بالاضافة الى تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق.