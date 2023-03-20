محافظ مطروح يوجه التهنئة لكل أم مصرية مع الاحتفالات بيوم المرأة

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة لكل أم مصرية مع الاحتفالات بعيد المرأة والأم المصرية، مشيدا بقصص كفاحهن ورحلة عطائهن من أجل بناء الأسرة والحفاظ عليها

بينما أعلنت مديرية التضامن بمطروح وفقا لضوابط وشروط وزارة التضامن الاجتماعى عن فوز كل من السيدة هويدا فؤاد عبدالمنعم رشوان بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وجاءت كل من السيدة نعمة عبد العاطى من مدينة مرسى مطروح الأم المثالية الثانية، والسيدة فوزية عبد العزيز عثمان من مدينة الحمام الأم المثالية الثالثة، والسيدة انتصار عبدالعزيز عبدالرحمن من مدينة الضبعة الأم المثالية الرابعة، والسيدة منى أحمد عبدالمقصود الأم المثالية الخامسة والحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادى.

وتقيم محافظة مطروح احتفالية كبرى لتكريم المرأة والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.