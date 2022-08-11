محافظ مطروح يوجه التهنئة لأوائل طلاب الثانوية العامة.. ويعدهم باحتفالية

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح التهنئة لأوائل طلاب شهادة الثانوية بمطروح لهذا العام 2022 بشعبها الثلاث (علمي علوم – علمي رياضيات وأدبي) ولجميع الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح وبما يعود على مستقبلهم بالعلم النافع وخدمة مجتمعهم مع تخريج مزيد من الكوادر المتخصصة للنهوض به في جميع المجالات.

وهنأ المحافظ الطالب عمر دياب عبد النبى دياب، من أبناء سيوة لحصوله على المركز الرابع في شهادة الثانوية العامة علمى علوم على مستوى قطاع الإسكندرية والذى يضم محافظات الغربية- كفر الشيخ- الإسكندرية – مطروح، حيث حصل الطالب على مجموع ٣٩٨ درجة بنسبة 97,07 % ، الأول على مستوى المحافظة لهذا العام شعبة علمى علوم.

تليه في المركز الثاني على مستوى المحافظة الطالبة أمنية أشرف محمد عوض بمجموع 390 بنسبة نجاح 95,22 % ، والثالث الطالبة سلمى محمد شوقى أحمد بمجموع 388 بنسبة 94,63%، والثالث مكرر الطالبة إسراء إبراهيم محمد أحمد بمجموع 388 بنسبة 94,63%، والرابع الطالب محمد احمد محمد عبد المنعم بمجموع 385 بنسبة 93,90%.

وأما المركز الخامس فكان لكل من الطالبة ألآء ياسر عبد الرحمن عبد العال بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والخامس مكرر الطالبة فاطمة محمد أحمد أحمد نوح بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والخامس مكرر أيضا الطالبة سمر نزيه فرج عطية الصابر عرعاص بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والسادس الطالب محمد أشرف سعد محمد أبو سالم بمجموع 382 بنسبة 93,17% ، والسابع الطالب محمد نبيل محمد حسين بمجموع 381 بنسبة 92,93% ، والسابع مكرر كلا من الطالبة أميرة محمد شعبان حسانين مبروك بمجموع 384 بنسبة 93,62%،و الطالب عبد الرحمن هشام الغريب محمد الشيخ بمجموع 384 بنسبة 93,62%،و الطالب عبد الرحمن محمد حمزة الفيتورى بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والطالب خالد محمد عبد الهادى محمد بمجموع 384 بنسبة 93,62%، والطالبة سندس خليفة خميس عابد.

وأضاف عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن ترتيب أوائل الشعبة العلمى رياضيات على مستوى المحافظة هذاالعام كالتالي..

في المركز الأول الطالبة أروى عبد الغني عبد الجواد عبد الغني عمارة بمجموع 396 بنسبة 96,59% ، والثاني الطالبة سارة حاتم رشادالسيد عجبية بمجموع 383 بنسبة 93,41%، والثالث الطالب فرج احمد محمود محمد حبون بمجموع 382 بنسبة 93,17%، والثالث مكرر الطالب محمد محمود محمد محمود بمجموع 382 بنسبة 93,17%،

وأما المركز الرابع فكان للطالب حمدى حميدة مصيبع أبو زريبة بمجموع 376 بنسبة 91,71%، والخامس الطالب أحمد على حسن على العشماوى بمجموع 372 بنسبة 90,73% ،والسادس الطالب أبوزيد عيسى عبد المنعم أبو زيد بمجموع 363 بنسبة 88,54%، والسادس مكرر لكل من الطالب يوسف عمر أحمد مادى ، والطالب بن إدريس أحمد عمر محمد بمجموع 363 بنسبة 88,54%، والسابع الطالب عبد الرحمن محمد فاروق أبو زيد بمجموع 355 بنسبة 86,59%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطرو ح أن ترتيب أوائل الشعبة الادبية كالتالي..

حصلت الطالبة شهد محمد زهدى أدم على المركز الأول بمجموع 358 بنسبة 87,32% ، والثانية الطالبة شهد إبراهيم فاروق الهارونى بمجموع 356 بنسبة 86,83%، والثالث الطالبة بسملة السيد فكرى محمود بمجموع 355 بنسبة 86,59%، والرابع الطالبة هدى فايز عوض عبدالقادر بمجموع 347 بنسبة 84,63%،

وجاءت فى المركز الخامس الطالبة روتاج فتحى مختار نصيب بمجموع 345 بنسبة 84,15%، والسادس الطالبة مرثا انور السادات زكريا جاد السيد بمجموع 341 بنسبة 83,17%، والسابع الطالبة ريتاج على حسن على بمجموع 336 بنسبة 81,95%، والثامن الطالب صبحى عادل صبحى حبيب بمجموع 335 بنسبة 81,71%، والثامن مكرر لكلا من الطالبة إسراء ممدوح على عبد الباقى ، والطالب عبد الرحمن أحمد على مصطفى عبد الرحمن بمجموع 335 بنسبة 81,71%.

وأشار محافظ مطروح إلى الإعداد لإقامة احتفالية كبرى لتكريمهم قريبا.

كما وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود مديرية التربية والتعليم والعاملين بها من معلمين وإداريين ولأولياء الأمور لجهودهم طوال العام و تعبهم وتحملهم ودعمهم لابنائهم حتى النجاح والتميز والتفوق و الحصول على مركز متقدمة على مستوى المحافظة.