محافظ مطروح يوجه «البريد» بالتوسع في الخدمات المتنقلة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء الدكتور محمد الجمال مدير عام منطقة بريد مطروح ،متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديدة بالمحافظة، مؤكدا على أهمية قطاع البريد الخدمي في تقديم مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين وارتباطه بعدد من المجالات.

وأشاد بجهود انشاء وتطوير عدد من مكاتب البريد بقرى ومراكز مطروح بالإضافة إلى الخدمات المتنقلة مع التوسع في إقامة المزيد في كافة أنحاء مطروح مع تذليل المحافظة كافة العقبات تيسيرا على المواطنين وما يقدم من خدمات بريدية متعددة .

بينما أكد مدير منطقة بريد مطروح على جهود تيسير مزيد من الخدمات للمواطنين ومنها العمل بالتنسيق مع مرور مطروح على فتح مكتب للبريد بمرور مطروح والعمل مؤقتا بمكتب ملحق بقرية القصر لحين الانتهاء من انشاء مكتب جديد بعد اختيار الموقع الجديد ،بالإضافة إلى توفير خدمات متنقلة بشارع اسكندرية وكذلك بقرية رأس الحكمة بالإضافة إلى كورنيش مدينة مرسى مطروح خاصة خلال موسم الصيف السياحي.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد من مكاتب البريد الجديدة والاعداد لافتتاحها وتشغيلها قريبا منها باغورمى بسيوة والريفية بمرسي مطروح ،كما تم تدعيم مكتب بريد براني بماكينات atm