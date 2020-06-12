الإسكندرية

محافظ مطروح يوجه الأبنية التعليمية بدراسة إنشاء مدرسة فنية للصناعات البحرية

كما وافق على استمرار العمل بمدرسة العمدة عبد الرحمن عطية الابتدائية
معتز محمود 5:53 م, الجمعة, 12 يونيو 20 5:53 م, الجمعة, 12 يونيو 20

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح بسرعة إنهاء جميع الدراسات الخاصة بإنشاء مدرسة فنية تخصص (مصائد وصناعات بحرية ) لأعمال الخدمات البحرية، والتي تستهدف خدمة ميناء جرجوب بمدينة النجيلة والتي بدأ العمل بها تقريبا منذ عام واستكمال التنسيق مع الوزارة على إنشاء المدرسة.

استمرار العمل بمدرسة العمدة عبد الرحمن عطية الابتدائية بالمثاني

كما وافق محافظ مطروح على استمرار العمل بمدرسة العمدة عبد الرحمن عطية الابتدائية بالمثانى القائمة واستقطاع المساحة المناسبة من الأرض لإنشاء المدرسة، موجها بسرعة إنهاء عمل التصميم المبانى والورش المطلوبة وأخذ الجلسات وتجهيز مستندات الطرح.. والعرض لتوفير التمويل اللازم.

صرح بذلك المهندس حسن سلامة ياسين مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأنه ستضمن الدراسة إنشاء مبنى ملحق بالمدرسة لإقامة الطلبة المغتربين والاطقم التعليمية.

وأوضح أن المدرسة ستضم مجموعة ملاعب لدعم التربية الرياضية والترفيهه ولخدمة ميناء جرجوب الجديد بمدينة النجيلة غرب المحافظة بما لا يتعارض مع مساحة المدرسة القائمة لمواكبة التنمية الشاملة بمطروح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي وتماشيا مع الزيارة الأخيرة لمستشار رئيس الجمهورية للمنطقة الغربية.

وأكد محافظ مطروح على تقديم الدعم وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات فى المشروعا ت القومية التى تمس وتهم المواطن.

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بقلم معتز محمود

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