محافظ مطروح يوافق على نتائج أعمال لجنة العُمد والمشايخ

وتقرر الموافقة على تعيين عدد 8 عمد و5 شيخ حكومى جدد بمحافظة مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لعمد ومشايخ مطروح الجدد وفق لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن مطروح ، متمنيا لهم التوفيق فى مهامهم ودورهم المجتمعى والوطنى بمحافظة مطروح.

حيث أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد ، القرار رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على نتائج أعمال لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن مطروح فى جلستها فى 11 سبتمبر الجارى ووفق القرار الوزارى رقم 120 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المواد بالقانون رقم 58 لسنة 1978.

وتقرر الموافقة على تعيين عدد 8 عمد و5 شيخ حكومى جدد بمحافظة مطروح ، وهم كل من العمدة حكومى (منصور عبد العزيز أبو بكر بريك – عبدالله محمد سعد ميكائيل – كيلانى عاشور عمران كيلانى – مصطفى محمد الدسوقى أحمد – مجدى إبراهيم عبد الرحمن طرام –عبدالحميد عبد السميع سنوسى – عبد الكريم يونس الصافى متخاطرى – حمد نجم الدين أحمد السيد ظافر ) وتعيين كل من شيخ حكومى (محمد فتح الله كريم عبد العال- مبروك مؤمن عبد الزين جبريل – عمران فتحى عمران كيلانى – موسى عبد الحميد رجب صابر – بشير طريف عبد العال بساط ).