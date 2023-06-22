محافظ مطروح يوافق على قبول الطلبات ورقيا لراغبات الالتحاق بفصلي الثانوي العام

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على قبول تقدم الطالبات الراغبات في الالتحاق بفصلى الثانوي العام بنات بمدرستي الكرامة ومجمع القصر بإدارة مطروح التعليمية بالتعليم الثانوي (المرحلة الأولى ) للعام الدراسي 2023/ 2024 على أن يتم التقديم ورقيا لتعذر التقدم إلكترونيا ،

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على التوسع في إنشاء فصول جديدة لمرحلة الثانوي العام وخاصة للفتيات للحد من ظاهرة التسرب من التعليم و لتشجيعهن على استكمال تعليمهن بمختلف المناطق البعيدة والنائية.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الحد الأدنى للقبول بالفصل الثانوي بنات بمدرسة الكرامة الإعدادية التابع لإدارة مطروح من مجموع 200 درجة على أن يقتصر القبول فيه على الطالبات الحاصلات على الإعدادية من إحدى المدارس الآتية (مدرسة أولاد شرفاد- مدرسة أبو سبيحة_مدرسة خالد بن الوليد _مدرسة تل الزيتون _مدرسة الكرامة – مدرسة سيدى حنيش _ مدرسة أطنوح ).

بينما الحد الأدنى للقبول بفصل الثانوي بنات بمدرسة القصر من مجموع (190) درجة ويقتصر القبول فيه من الطالبات الحاصلات على الإعدادية من إحدى المدارس الآتية دون غيرها (مدرسة ساحل أبو لهو – مدرسة السوينات _ مدرسة القصر _مدرسة أولاد عبيد الله _مدرسة عبد المنعم رياض _مدرسة أم الرخم _مدرسة النصر للتعليم الأساسي ).