محافظ مطروح يوافق على حزمة إجراءات لاستيعاب الكثافات الطلابية بالمدارس

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على خطة مديرية لتربية والتعليم بمحافظة مطروح ممثلة في إدارة المدارس الرسمية لغات والتي تضمنت عدة إجراءات لضبط الكثافات الطلابية بالمدارس الرسمية لغات واستيعاب المرتفع منها .

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المحافظ وافق على توجيه كافة التحويلات الداخلية والخارجية لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية إلى مدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات نظرا لوجود فراغات تسمح باستيعاب الطلاب .

وأشار إلى أنه تم توجيه التحويلات بالمرحلة الإعدادية إلى مدرستي ابن سينا الرسمية وحدائق مطروح بالإضافة إلى توجيه التحويلات بالمرحلة الثانوية إلى مدرستي حسن الشربتلي الرسمية لغات ومطروح الرسمية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تمت الموافقة كذلك على فتح فصول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرسة حدائق مطروح الرسمية لغات لاستيعاب جميع الطلاب والجمع بين الأشقاء في مدرسة واحدة وذلك في إطار التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور .

وفي ختام تصريحاته اليوم قدم شحاتة الشكر والتقدير للمحافظ لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية، مؤكدا أن تلك الإجراءات السالف ذكرها تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للارتقاء بالمنظومة التربوية بالمدارس الرسمية لغات والتي تشهد إقبالا سنويا متزايدا من أولياء الأمور لالحاق أبنائهم بها وفى ضوء الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره محوراً أساسياً يتم الارتكاز عليه لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.