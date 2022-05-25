محافظ مطروح يوافق على تخفيض قيمة رخصة الإنقاذ 3000 جنيه

معتز محمود

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرصه على تحقيق المنفعة العامة لمحافظة مطروح وشبابها خاصة مع الاعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى لهذا العام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بعدد من ممثلي الشباب المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ خلال موسم الصيف بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من عمد مطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب على تقديم التيسيرات المتاحة بمايوفر عائد اقتصادى ويحقق مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ،مع الترحيب بكافة مقترحات الشباب بما يعمل على تحقيق موسم سياحي ناجح.

ووافق محافظ مطروح على تخفيض مبلغ الإنقاذ من 6 آلاف إلى 3 الاف للرخصة، مشيرا الى أنه جار حاليا أعمال تسوية رمال الشواطئ ورفع كفاءة الكورنيش ودعم الشواطي بدورات مياه جديدة بالإضافة إلى تطوير الدورات القديمة ،والتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح وادارة مرور مطروح بشان تحديد مكان للبيدج باجى واماكن اانتظار بالشواطئ وغيرها.

وأضاف اللواء خالد شعيب على اهمية الاستفادة من موسم الصيف مع حسن التعامل مع المصطافين ومساعدة جهود المحافظة في أعمال النظافة والتنظيم بالشواطئ.