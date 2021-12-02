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محافظ مطروح يوافق على تخفيض سن القبول بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة

بعدد من الإدارات التعليمية
معتز محمود 2:56 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 2:56 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على النزول بسن القبول بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة بعدد من الإدارات التعليمية من سن 6 سنوات إلى 5 سنوات و9 أشهر تيسيرا على أولياء الأمور.

وذلك بالمدارس الآتية: ( الدكرور – قارة أم الصغير – الزيدان – بهى الدين ) بإدارة سيوة التعليمية ومدارس (الشبيكات – أبو سطيل – الزويدة – أبو مرزوق – أولاد بلل – أبو غليلة – عقاقير ابو حريرة – الفاخرى – حمزة سيد الشهداء – أولاد يحي – أم الجوابى – الظافر – الثورة – حسان بن ثابت – أبو عيدة – خالد بن الوليد – المقتلة – شماس – أولاد امبيوة) بإدارة برانى التعليمية .

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وكذلك مدارس ( العمدة محمد عبدالرحمن – نجع الملاح ) بإدارة النجيلة التعليمية ومدارس ( أولاد حداد – كارم جفيلة – القرية البدوية – زاوية العوامة ) بإدارة الضبعة التعليمية ومدارس ( تل العيس – بللوزة – العقارى ) بإدارة العلمين التعليمية ومدارس ( بق بق – أبوزريبة – سيول القطعان ) بإدارة السلوم التعليمية على أن يتم ترتيب قبول المتقدمين على أساس الأكبر سناً .

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بقلم معتز محمود

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