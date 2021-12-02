محافظ مطروح يوافق على تخفيض سن القبول بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة

بعدد من الإدارات التعليمية

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على النزول بسن القبول بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة بعدد من الإدارات التعليمية من سن 6 سنوات إلى 5 سنوات و9 أشهر تيسيرا على أولياء الأمور.

وذلك بالمدارس الآتية: ( الدكرور – قارة أم الصغير – الزيدان – بهى الدين ) بإدارة سيوة التعليمية ومدارس (الشبيكات – أبو سطيل – الزويدة – أبو مرزوق – أولاد بلل – أبو غليلة – عقاقير ابو حريرة – الفاخرى – حمزة سيد الشهداء – أولاد يحي – أم الجوابى – الظافر – الثورة – حسان بن ثابت – أبو عيدة – خالد بن الوليد – المقتلة – شماس – أولاد امبيوة) بإدارة برانى التعليمية .

وكذلك مدارس ( العمدة محمد عبدالرحمن – نجع الملاح ) بإدارة النجيلة التعليمية ومدارس ( أولاد حداد – كارم جفيلة – القرية البدوية – زاوية العوامة ) بإدارة الضبعة التعليمية ومدارس ( تل العيس – بللوزة – العقارى ) بإدارة العلمين التعليمية ومدارس ( بق بق – أبوزريبة – سيول القطعان ) بإدارة السلوم التعليمية على أن يتم ترتيب قبول المتقدمين على أساس الأكبر سناً .