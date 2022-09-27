محافظ مطروح يوافق على النزول بمجموع تنسيق القبول لمرحلة الثانوي العام

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على النزول بمجموع تنسيق القبول لمرحلة الثانوى العام بإدارات السلوم وسيوة وبراني والبنجر وفصل جلال إدارة الضبعة وفصول الخدمات للعام الدراسى 2022 /2023 بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على أعداد الناجحين والمجموع والأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام وكذا التنسيق الخاص بكل إدارة، حيث تم النزول بتنسيق القبول بإدارة سيوة إلى مجموع 180 درجة وإدارة مطروح إلى مجموع 213 درجة وادارة برانى إلى مجموع 192 درجة وإدارة البنجر إلى 184 درجة وفصل جلال بإدارة الضبعة تم النزول إلى مجموع 140 درجة للبنات و155 درجة للبنين و بأدارة السلوم تم النزول لمجموع 181.5 درجة للبنات فقط .

وذلك فى إطار الحرص على الحد من ظاهرة تسريب الفتيات من التعليم واتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال تعليمهن بالمرحلة الثانوية.

كما وافق محافظ مطروح على النزول بتنسيق فصول الخدمات إلى 160 درجة بدلا من 170 درجة على أن يكون القبول بالأعلى مجموعا والنزول حتى الكثافات المسموح بها بالمدارس التابعة للإدارات التي يوجد بها فصول خدمات.