محافظ مطروح يوافق على التعاقد مع 100 معلمة رياض أطفال

معتز محمودصدّق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على التعاقد مع 100 معلمة لمرحلة رياض الأطفال، وصرف رواتبهم الشهرية من صندوق الخدمات بالمحافظة؛ لسد العجز فى هذا التخصص، تزامنًا مع الاهتمام الذى تُوليه الدولة بتطوير التعليم، خاصة هذه المرحلة ودورها فى تأسيس الطفل وتنمية مهاراته.صر

معتز محمود

صدّق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، على التعاقد مع 100 معلمة لمرحلة رياض الأطفال، وصرف رواتبهم الشهرية من صندوق الخدمات بالمحافظة؛ لسد العجز فى هذا التخصص، تزامنًا مع الاهتمام الذى تُوليه الدولة بتطوير التعليم، خاصة هذه المرحلة ودورها فى تأسيس الطفل وتنمية مهاراته.

صرح بذلك الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أنه سبق موافقة المحافظ على التعاقد مع 70 معلمة رياض أطفال العام الماضى، وتم زيادة العدد، هذا العام، لـ100 معلمة؛ لسد العجز، نظرًا للتوسع فى فصول الروضة بعد تزايد الأعداد المقبولة، هذا العام، وتيسيرًا على أولياء أمورهم.

وقال، في بيان صحفي: إن المحافظ صدّق على فتح فصول إضافية لاستيعاب جميع الأطفال ممن تجاوز أعمارهم 5 سنوات، ويرغبون فى الالتحاق بالتعليم التجريبى.

وأوضح أنه ستتم إقامة تدريب لمعلمات رياض أطفال على المنهج الجديد خلال الشهر المقبل، مشددًا على معلمات رياض أطفال والصف الأول الابتدائي الالتزام بفترة التدريب ومنع الإجازات نهائيًّا خلال تلك الفترة لتحقيق الأهداف المرجوّة من التطوير وتدريب المعلمات على توصيل المعلومة للطفل بطرق مبتكرة بعيدًا عن التلقين.

من ناحيته أكد المحافظ استمرار دعمه اللا محدود لقطاع التعليم؛ لتنفيذ خطة لتطوير منظومة التعليم الجديدة، ووضع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب السادس، حيز التنفيذ.