محافظ مطروح يوافق على إنشاء 5 ملاعب خماسية لكرة القدم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنه تم الموافقة على إدراج إنشاء ( 5 ) ملاعب خماسية وملعب اكليرك ،لأول مرة بمطروح بالإضافة الى إحلال وتجديد ( ٥ )ملاعب خماسية أخرى في عدد ( 10 ) مراكز شباب بعدد من مدن المحافظة ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الشباب والرياضة ودعم البنية التحتية للمنشاءات الشبابية بمحافظة مطروح.

,صرح بذلك الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح انه بالتنسيق مع الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة تم إسناد تنفيذ إنشاء عدد 5 ملاعب خماسية بمراكز شباب السلام وأبو شروف بمدينة سيوة ،و الزهراء بقرية 29 والقادسية بقرية 22 بمدينة الحمام ، وشباب آبار نوح بمدينة مرسي مطروح

وأضاف انه لأول مرة سيتم انشاء ملعب أكليرك متعدد الألعاب بمطروح بمركز شباب الهلال .

وأشار إلى أنه تم الموافقة على إدراج إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمراكز شباب الدائرة الخضراء بمدينة الضبعة ،ومركز شباب النجيله بمدينة النجيلة ومركزى شباب أبو سبيحة ومطروح بمدينة مرسى مطروح.