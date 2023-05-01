محافظ مطروح يوافق على إجراء مراجعات الفصل الدراسي الثاني لطلاب معهد التكنولوجيا العالي

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إقامة فعاليات المراجعات للفصل الدراسي الثاني للطلاب بمعهد التكنولوجيا العالي فرع مطروح بدءاً من السبت القادم ولمدة أسبوعين، تيسيرا على طلاب المعهد وكذلك الموافقة على انعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوعين أيضا بقاعات مكتبة مصر العامة وفقا للجداول.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح اليوم الإثنين الدكتور سيد هارون المشرف على معهد التكنولوجيا العالي فرع مطروح وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.
كما وجه اللواء خالد شعيب بالمتابعة المستمرة لأعمال الترميم ورفع كفاءة مبنى المعهد للإسراع في دخوله الخدمة التعليمية العام الدراسى القادم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.