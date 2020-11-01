محافظ مطروح يهنئ فريق الصم وضعاف السمع بأبو قير على نتائجه ببطولة الجمهورية لكرة القدم

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فريق مطروح لبطولة الجمهورية لكرة القدم للصم وضعاف السمع بأبو قير بالإسكندرية بعد صعوده إلى دور الـ 16 وتخطى الأدوار التمهيدية ، متمنيا لهم المزيد من التفوق في البطولة التي يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وصل إلى النقطة الخامسة

وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن فريق مطروح نجح فى الصعود الى دور الـ 16 لبطولة الجمهورية للصم وضعاف السمع المقامة بأبى قير بالإسكندرية بعد أداء رائع لابناء مطروح ضد فريق أسوان متصدر المجموعة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليصل الى النقطة الخامسة من فوز على البحر الأحمر وتعادلين مع اسوان وبنى سويف، وبذلك يصعد فريق مطروح كثانى المجموعة وصعود أسوان كاول المجموعة برصيد 7 نقاط .

يذكر أن فريق مطروح للصم وضعاف السمع برفقة احمد خطاب مسئول مكتب ذوى القدرات والهمم بمطروح والجهاز الفني لمنتخب مطروح الصم وضعاف السمع كابتن ايمن عبد الحكم مديرا فنيا و كابتن حمو بازوكا وكابتن صالح قاسم مساعد مدرب و كابتن خميس محمد عبد اللطيف مدرب حراس مرمى ومعاون للجهاز كابتن أيمن حسن.

وفى سياق آخر تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قبل أيام أنشطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح خلال زيارتهم لمطروح في إطار البرنامج التدريبى الذى بدأ فى 3 أكتوبر ولمدة شهر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية فى اطار توجه الدولة لبناء صف ثانى من القيادات وتدريبهم مع التعرف على منظومة العمل مع تقديم كافة الدعم وتيسير تنفيذ البرنامج العملى للمتدربين.

وتعرف المتدربون خلال الفترة الماضية على طبيعة العمل بجميع إدارات الديوان العام والمديريات الخدمية وكذلك زيارة عدد من المواقع والمشروعات القومية والتنموية بمدن المحافظة للتعرف على طبيعتها وكيفية إدارتها وتسيير الأعمال بها، وذلك من خلال الاستماع للمختصين وقيادات تلك المواقع والاحتكاك المباشر مع منظومة العمل والتعرف على أدوات وأساليب أداء الأعمال لتحقيق أقصى استفادة مرجوه من البرنامج ، مع قبول أي مقترحات حول تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة فى كافة المجالات سواء فى تقديم خدمات للمواطنين أو منظومة العمل الإداري داخل تلك المواقع .