محافظ مطروح يهنئ السيسى ببدء الفترة الرئاسية الثانية

معتز محمود هنأ اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بالنيابة عن جميع أطياف المجتمع بمحافظة مطروح عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وعبر محافظ مطروح عن كل الأمنيات الطيبة للرئيس فى استكم

معتز محمود

هنأ اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بالنيابة عن جميع أطياف المجتمع بمحافظة مطروح عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وعبر محافظ مطروح عن كل الأمنيات الطيبة للرئيس فى استكمال قيادته الحكيمة لسفينة الوطن استمرارًا للجهود التى بدأها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور لكى تتواصل مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسى والاقتصادى، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة.

وأكد فى بيان للمحافظة على تأييد أهالى مطروح من عمد ومشايخ وعواقل للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة وكل أجهزة الدولة من أجل وطن آمن يحيا فيه المصريون بعزة وكرامة.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أدى صباح اليوم السبت اليمين الدستورية امام اعضاء البرلمان، مؤكداً أنه سيعمل بكل قوة للارتقاء بالمواطن المصرى فى المجالات كافة، خصوصًا الصحة والتعليم والعشوائيات، موجها التحية لجميع أطياف الشعب والتى تحملت مصاعب الحرب على الإرهاب والإجراءات الاقتصادية الصعبة مع رجال قواتها المسلحة والشرطة.