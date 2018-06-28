محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى 30 يونيو

معتز محمودبعث اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة هذا نصها: فخامة السيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة

معتز محمود

بعث اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة هذا نصها:

فخامة السيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة

“ذكرى ثورة 30 يوني”

سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور و عطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة .

ونعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفا واحدا جنودا أوفياء مخلصين وحراسا أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على تنفيذ برنامج سيادتكم الانتخابي بكل أمانة وصدق وإخلاص حتى يتحقق التقدم والازدهار لمحافظة مطروح .

متعكم الله بموفور الصحة و العافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً

وكل عام وسيادتكم ومصر بخير ،،،

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و للفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بمناسبة الذكري الخامسة لثورة 30 من يونيو.







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