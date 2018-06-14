محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

معتز محمود بعث اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها: فخــامــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وقي

معتز محمود

بعث اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

فخــامــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى “رئيس جمهورية مصر العربية” يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة “عيد الفطر المبارك”، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.

ونعاهد الله وسيادتكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفًّا واحدًا جنودًا أوفياء مخلصين وحراسًا أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحريصين على تنفيذ برنامج سيادتكم الانتخابي بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمحافظة مطروح. متعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.