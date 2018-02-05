محافظ مطروح ينهي أزمة المقررات التموينية لبطاقات بدل تالف وفاقد

معتز محمود



أجرى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اتصالاً بالدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لإيجاد حل فوري لتوقف صرف المقرارات التموينية للمواطنين المتضررين من تلف أو فقدان البطاقات التموينية، إضافة إلى تأخر استخراج بطاقات التموين الذكية بدل فاقد وتالف.



وجاء اتصال المحافظ بعد أن التقى عددًا من المواطنين بمديرية التموين المتضررين من عدم صرف مقررات تموينية بسبب تأخر استخراج بطاقات ذكية تموينية بدل تالف أو فاقد من قبل الشركة المتعاقدة معها وزارة التموين والتجارة الداخلية.



من جانبه، وافق وزير التموين على طرح المحافظ بصرف المقررات التموينية للبطاقات بدل فاقد وتالف بالتنسيق بين مديرية التموين والتاجر بدءا من الغد ووضع آلية معينة للصرف لحين إصدار البطاقات التموينية.



بدورهم وجه المواطنون الشكر والتقدير لمحافظ مطروح لهذا الحل الفوري الذي عانى منه أكثر من 3 آلاف أسرة بسبب تأخر استخراج بطاقة التموين الذكية بدل فاقد وتالف، وتسبب في عدم صرف المقررات التموينية لشهور وبتدخل محافظ مطروح تم حل المشكلة فوراً.



ومن جانبه قدم النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب الشكر لقائد الاقليم علي استجابته الفورية للعديد من مطالب المواطنين خاصة مشاكل عدم صرف المقرارت التموينية للمواطنين وحل مشكلة تأخر البطاقات التموينية الذكية من قبل الشركة المتعاقدة مع وزارة التموين وهذا يدل على شعور محافظ مطروح كانسان بالمواطنين .



ومن جانبه أكد السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بانه سيتم البدء في حصر عدد المواطنين للبطاقات بدل التالف والفاقد تنفيذاً لتعليمات وزير التموين ومحافظ مطروح بصرف المقررات التموينية للمواطنين مع سرعة مخاطبة وزارة التموين بحصر الاعداد التي تستحق الصرف.



ومن ناحيه اخرى وجه محافظ مطروح لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المدن بعرض المشاكل التى يعانون فيها فى عملهم مع وضع مقترحات الحلول وعلي الفور سيتم اتخاذ القرار المناسب في مصلحة المواطن تيسيراً عليهم ولتلبية لمطالبهم في كافة القطاعات الخدمية وحتي يشعر المواطن بالتغير في مصرنا الجديدة ومؤكدا بان مكتبه مفتوح للجميع لتلقى اى مشاكل مع العمل على سرعة حلها .

حضر لقاء محافظ مطروح والسيد الامام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكريتر العام المساعد والسيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح النائب سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب