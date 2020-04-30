محافظ مطروح ينعى شهداء الحادث الإرهابي بجنوب بئر العبد

الحادث الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب

نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شهداء الوطن في الحادث الإرهابى مساء أمس الخميس إثر إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد، واستهداف أبناء مصر من رجال القوات المسلحة.

وأدان محافظ مطروح الحادث الإرهابى الجبان، داعيا الله أن يتغمد الشهداء من أبطال الوطن البواسل من الضباط والجنود بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لجميع الجنود المصابين، وأن يحفظ مصر قيادة وشعباً وجيشا.

وأشار إلى أن العمل الإرهابى الجبان لن يثنى مصر عن استمرار خطواتها نحو التنمية والاستقرار، وملاحقة كافة صور الإرهاب، ولن تقف أمام تلك الأعمال الإرهابية المنافية لأى عقيدة ودين وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء حتى في شهر رمضان المبارك.

الحادث الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب

اكد محافظ مطروح أن ذلك الحادث الإرهابي لن يزيد مصر إلا قوة وعزيمة وإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره واستمرار التصدي لهؤلاء المجرمين مع وعى أبناء مصر الدائم ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية الرشيدة، ودعمهم للجهود التي يبذلها رجال وأبطال القوات المسلحة و الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن