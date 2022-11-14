محافظ مطروح يناقش مقترح إنشاء وتوسعة عدد من المدارس المجتمعية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين مقترح إنشاء وتوسعة عدد من المدارس المجتمعية بعدد من التجمعات على مستوى عدد من مراكز برانى ومرسي مطروح والنجيلة وبرانى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بهدف تقديم مزيد من الخدمات التعليمية ومنع تسرب الأطفال من التعليم،

وجاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى و الأستاذ أيمن ابوغالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح والاسكندرية والدكتورة نهاد مجدى مدير القطاع التعليم المجتمعى والدكتور وليد أحمد مدير الاتاحة التعليمية بالمؤسسة والاستاذ عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية بالمحافظة .

حيث تم مناقشة إنشاء مدرسة مجتمعية للتعليم الأساسي بتجمع أبو غليلة غرب براني،لتخدم نحو ١٤ تجمعا أسوة بمدرسة تجمع أولاد يحيى بقرية القطرانى مع قابليتها للتوسع مستقبلا لتضم فصول ثانوى بالإضافة إلى إستراحة للمعلمين المغتربين .

كما تم مناقشة مقترح إنشاء ٨ مدارس مجتمعية جديدة وتوسعة ٢٨ مدرسة مجتمعية أخرى في التجمعات الصحراوية وذلك بناء على مسح ميدانى وفق الاحتياج حسب تعداد التجمعات وكثافة الفصول ،مع دراسة مقترح توزيع أيام الدراسة بين الصفوف لتخفيف كثافة المدارس المجتمعية بعدد من التجمعات مؤقتا لحين الانشاء والتوسعة المقترحة بالتجمعات المستهدفة .

كما وجه محافظ مطروح بسرعة إنتهاء إدارة الاملاك بالمحافظة من مراجعة المواقع المقترحة مع اعتماد مديرية التربية والتعليم الدراسات التربوية لمدي الاحتياج بعدد من المناطق بالإضافة الدراسة التربوية لجميع تجمعات مركز براني لسرعة إدراجها ضمن خطة المؤسسة في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة اهالي مطروح .

وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير على تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة.