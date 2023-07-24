محافظ مطروح يناقش مقترحات تعديل رسم الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين مقترحات تعديل رسم الحدود الإدارية بين محافظة مطروح والمحافظات المجاورة خاصة مع محافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة ، والمسارات المقترحة ، كما ستتم المتابعة المستمرة والتنسيق مع المحافظات المجاورة والاستماع لكافة الآراء والمقترحات بما يصب في الصالح العام للدولة ويحقق مزيد من التيسيرات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء المدن والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار القرار الجمهوري ٩٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تدقيق ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، وأعمال تشكيل اللجنة المختصة من الجهات المعنية بمحافظة مطروح.