محافظ مطروح يناقش مقترحات تطوير عدد من المرافق بمدينة السلوم

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مقترحات تطوير عدد من المرافق بمدينة السلوم لمزيد من تحسين الخدمات للمواطنين والظهور بالشكل اللائق لمدخل بوابة مصر الغربيةويواكب جهود الدولة في إقامة عدد من المشروعات القومية ومنها تطوير ميناء منفذ السلوم البرى

وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والعميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وعدد من مديري المديريات والادارات بالمحافظه .

حيث استعرض المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان مقترح اقامة موقف سيارات حضارى بالكيلو ٤ بمدخل المدينة على مساحة ١٠ آلاف م٢ يسع ٧٠ سيارة ميكروباص لمطروح واسكندرية و٢٤ أتوبيس ،بالإضافة إلى سيارات الركاب داخل المدينة وإلى منفذ السلوم البرى .

كما انه مخطط أن يلحق بموقف السيارات عدد ٨ محلات وكافتيريا و٢ مبنى دورة مياه ،مع تنظيم وتيسير حركة المرور للدخول والخروج من الموقف بسهولة ويسر

كما تم عرض ومناقشة مقترح إقامة سوق حضارى جديد بالمدينة للقضاء على الاسواق العشوائية والحفاظ على الشكل الحضارى بالمدينة وذلك على مساحة ٣١٢٥ م٢ بعدد ٤٤ محل و١٩باكية ويضم كافتيريا ودورات مياه ومبنى إدارى