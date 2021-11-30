محافظ مطروح يناقش مقترحات إنشاء نادى فروسية بمطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، اليوم الثلاثاء، مشاركة فرسان مطروح بمظاهر احتفالات المحافظة بالعيد القومى فى 15 ديسمبر القادم وكذلك مقترحات إنشاء نادى فروسية مطروح، مع دراسة مقترح تشكيل لجنة من جميع المختصين بإنشاء النادى.

وفى سياق آخر، عقدت الدكتور دينا عثمان، نائب محافظ مطروح يوم أمس الاثنين، لقاء بشباب الخريجين لعرض المنح التدريبية المقدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة فى معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور النائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ و العميد على محمد كمال – مدير برنامج التدريب المكثف بالمحافظات والاستاذ وجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام والمهندس محمد حنفى – مدير فرع تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الاسكندرية والاستاذ مصطفى ابو زيد – اخصائى شؤن تدريب بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاستاذ خالد ابراهيم مدير مركز المعلومات بالمحافظة وعدد من شباب الخريجين بمدينة الحمام حيث رحبت نائب المحافظ بضيوف محافظة مطروح.

ونقلت لهم تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع الترحيب بالتعاون الدائم والمستمر بين محافظة مطروح ووزارة الاتصالات، وكذلك مع معهد تكنولوجيا المعلومات وتقديم كافة أوجه الدعم للإعداد لتنفيذ برامج طموحة لإعداد الكوادر فى البرامج المخصصة لتكنولوجيا المعلومات مع تأهيل شباب الخريجين وتشجيعهم على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الدراسى 2021 /2022 .

يأتى ذلك تأكيداً لدور محافظة مطروح الرائد والمميز فى التنمية والتطوير فى مجالات تكنولوجيا المعلومات ،و العمل على تأهيل شباب المحافظة لصقل مهاراتهم ورفع قدراتهم وكفاءتهم التقنية لمواكبة تطورات العصر .. والحرص على مشاركتهم والتفاعل معهم لطرح مزيد من المقترحات والأفكار المبتكرة لتطوير المنظومة التكنولوجية بالمحافظة وذلك بمشاركة عدد 100 شاب من الخريجين وشركاء الصناعة والاستثمار بالمحافظة و وضع الرؤية والبرامج التدريبية مع التدريب الميدانى وزيارة للمصانع والشركات خلال فترة التدريب بما يخدم مشاريع التخرج لأبناء المحافظة ،وبما يواكب التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات المستخدمة خاصة فى مجال الصناعة .. والتى إعتمدت عليها كثير من الدول كقاطرة للتنمية وزيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة .

واستعرضت نائب محافظ مطروح جهود المحافظة نحو مشروع التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة وركيزة أساسية لجهود التنمية الشاملة والمستدامة والذى يهدف لإتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المواطنين، حيث تم العمل على تطوير الخدمات الحكومية من خلال منظومة رقمية متكاملة مُؤمنة علي المستوى القومى.، وقامت محافظة مطروح بإنشاء عدد 9 مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية (لعدد 8 مراكز مدن + ديوان عام المحافظة ) تقدم عدد 136 خدمة من خدمات الوحدات المحلية يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال هذه المراكز.

كما قامت محافظة مطروح وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق عدد ( 45 خدمة ) على منصة خدمات المحليات LGS.GOV.EG يستطيع المراطن من خلالها الحصول على الخدمة دون الذهاب الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين كذلك جارى تشغيل المركز التكنولوجى لقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة كأول وحدة محلية قروية فى تقديم الخدمات الحكومية المميكنة وجارى تشغيل أول مركز تكنولوجى متنقل لتقديم الخدمات الحكومية خلال شهر اكتوبر القادم والذي يهدف إلى تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.