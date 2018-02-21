محافظ مطروح يناقش مع القيادات الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

معتز محمود عقد بديوان عام محافظة مطروح، اجتماع برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس القادم. وعقد الاجتماع بحضور المستشار مدحت رمضان رئيس محكمة مطروح الابتدائية واللواء هشام نصر مدير أمن…

معتز محمود

عقد بديوان عام محافظة مطروح، اجتماع برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس القادم.

وعقد الاجتماع بحضور المستشار مدحت رمضان رئيس محكمة مطروح الابتدائية واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والسيد الإمام سكرتير عام المحافظة، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وممثلي القوات المسلحة، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى المدير وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق المحافظة استعدادا للانتخابات، مشيرا إلى انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة تكون مهامها الرئيسية متابعة سير العملية الانتخابية وازالة اى صعوبات ومواجهة اى مواقف طارئة مع التنسيق الدائم والمستمر مع مسئولى اللجان والمستشارين لتلقى اى شكاوى

واضاف انه تم تشكيل لجنة تنفيذية من المحافظة للمرور على المقرات الانتخابية ومتابعة تجهيزها قبل بدء الانتخابات، بوقت كاف مع توفير أى متطلبات من اللجنة العليا للانتخابات وتوفير مقاعد امام اللجان لانتظار الناخبين اثناء عملية التصويت تيسيرا عليهم.

وشدد على ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير احتياجات اللجان من التليفونات والمياة ووسائل الامان اللازمة لتأمين اللجان وتوفير طفايات حريق بكل لجنة انتخابية مع قيام الحماية المدنية بتدريب 2 من مسئولى اللجان لكيفية استخدامها للتعامل مع اى مواقف طارئة ضمانا لنجاح العملية الانتخابية.

كما اكد ابوز يد على ضرورة استعداد مديرية الصحة والاسعاف والحماية المدنية والتربية والتعليم والتموين والتليفونات والكهرباء وشركة مياة الشرب وجميع مجالس المدن ومديريات الخدمات للانتخابات مع رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الاجازات قبل واثناء العملية الانتخابية مع التوجية بضروة اعلام المواطنين بمقر لجانهم الانتخابية بوقت كاف بالتنسيق وعمد ومشايخ المحافظة.

واشار الى ضرورة العمل على توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بواسطة جميع الجهات المعنية خاصة الازهر والاوقاف والكنائس والتربية والتعليم، لأن حجم مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية رسالة للعالم بمدى الوعي السياسي للمواطنين والحفاظ على حقهم الدستوري بالاضافة انة جارى التنسيق واللجنة العليا لفتح 3 لجان للمغتربين بمدن سيوة والنجيلة والعلمين خاصة مع تواجد اعداد كبيرة من العاملين فى المشروعات التنموية الجارى انشاؤها.



كما اكد مدير امن مطروح، أنه تم تحديد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة وتم إعلام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمواقع سواء تربية وتعليم أو صحة أو غيرها، كما ستتم مراجعة كل اللجان بشكل دورى أمنيا للتأكد من تمام استعدادها.



كما عرضت نعمة حمدى مدير ادارة المجالس انه يتم حاليا مراجعة كل الكشوف الانتخابية بالتنسيق ومديرية امن مطروح حيث بلغ عدد الناخبين حتى الان لمن لهم الحق فى الادلاء باصواتهم 267373، حيث يبلغ عدد المراكز الانتخابية 149 والمقرات 149، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 149.